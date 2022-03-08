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Для Сум відкрили гуманітарний коридор: розпочалася евакуація

Павло Заяць Павло Заяць
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8 березня, 10:59
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Мирних жителів повезуть на Полтавщину і далі в західні регіони
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Для міста Суми 8 березня запрацював гуманітарний коридор. Режим тиші розпочався з 9:00 до 21:00. Людей будуть вивозити до Полтави через Лохвицю й Лубни, маршрут погоджений українською та російською сторонами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

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"Щоб забрати людей, кілька десятків автобусів уже вирушили з Лохвиці. Разом із ними – представники Червоного Хреста та медики. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Полтавська та Сумська обласні військові адміністрації контролюють процес. Логістика вибудувана. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуюємо цивільних, зокрема й іноземних студентів. Усі далі продовжать рух на захід країни", – йдеться в повідомленні.

Гуманітарним коридором до Сум має прибути також і гуманітарна допомога – їжа та ліки.

Також Дмитро Лунін оприлюднив відео евакуації.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлнні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

  • 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
  • 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
  • 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.

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