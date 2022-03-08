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З України за два тижні виїхало 2 мільйони людей – ООН

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 березня, 13:39
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Громадяни країни, а також іноземці, поспіхом залишають територію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

З кінця лютого понад два мільйони людей залишили Україну. Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Сьогодні відтік біженців з України досяг двох мільйонів людей", – написав він.

Більшість біженців з України перетнули кордон із Польщею, інші попрямували до Угорщини, Молдови, Словаччини та інших європейських країн.

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В Управлінні ООН у справах біженців вважають, що "такими темпами ця ситуація може перерости у найбільшу кризу біженців у Європі у нинішньому столітті".

Допомога українцям від Польщі

Поляки активно підтримують Україну у боротьбі з агресором і магазини навіть спрямовують 10% від покупок на допомогу нашій країні.

Також поляки зробили для українців проїзд у громадському транспорті безкоштовним, а часом великі мережі магазинів у Польщі, такі як Biedronka, Carrefour, Żabka та Rossmann, прибирають із полиць білоруські та російські товари.

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"Сьогодні" також писали, що Київстар відключає СМС для жителів РФ та Білорусі та розповідали, чому в Росії почалася справжня паніка.

Війна у державі змусила українських жінок втікати до Польщі з метою вберегти себе та своїх близьких. Приїхавши до сусідньої держави, виникає гостра потреба у роботі, щоб було потім у подальшому забезпечувати сім'ю. Польські роботодавці з розумінням ставляться до цього та переформатують свою роботу.

Про це "Сьогодні" розповіли в аналітичному центрі компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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