"Сволочи". У кремлевской пропагандистки Скабеевой случилась истерика из-за "Путин х*йло" на репетиции парада в Киеве

Военные на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже второй раз за последнее время устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло" уже несколько раз прозвучало на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Видео опубликовал паблик Типичная Украина в Telegram.

Ведущая оскорбляла Вооруженные силы Украины в эфире передачи на российском ТВ.

"Украинское Минобороны официально признало, что это не фейк. Более того, сегодня была новая репетиция – и эти сволочи опять вышли, в надежде на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", – сказала в эфире Скабеева.

По ее словам, Президент Украины Владимир Зеленский, должен найти виновных и наказать их. А кроме того, публично извиниться.

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Скандалы в эфире Скабеевой

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разорвать отношения.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у женщины истерику.

Ранее мы писали, что российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.