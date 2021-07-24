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У кремлевской пропагандистки Скабеевой случилась истерика из-за абрикос Порошенко для 72-й бригады (видео)

24 июля 2021 20:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео, как Петр Порошенко вручает украинским солдатам абрикосы, показали в эфире российского канала

На снимке слева - ведущая Ольга Скабеева, справа - Порошенко вручает солдатам абрикосы. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке слева - ведущая Ольга Скабеева, справа - Порошенко вручает солдатам абрикосы. Фото: коллаж "Сегодня"

В РФ в прямом эфире программы на телеканале "Россия-1" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева рассказала, что Петр Порошенко навестил "головорезов" из 72-й бригады в Авдеевке. На этот раз экс-президент Украины привез солдатам видеооборудование и абрикосы.

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Видеороликом поделился в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Скабеева в эфире "Россия-1" показала видео.

"Эта бригада наделала много шума в 2014 году благодаря своим зверствам и пыткам, носит она имя Черных запорожцев. Порошенко привез головорезам видеооборудование и, продолжает он свой странный пиар, абрикосы", – сказала ведущая в прямом эфире.

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Так, в прошлые разы он кормил бойцов клубникой и черешней.

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На снимке доктор Ольга Голубовская. Фото: коллаж "Сегодня"

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Отметим, что Скабеева неоднократно попадала в скандальные ситуации из-за ложных высказываний об Украине.

Ранее мы писали, что российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Напомним, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

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