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У кремлівської пропагандистки Скабєєвої трапилася істерика через абрикоси Порошенка для 72-ї бригади (відео)

24 липня 2021 20:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Відео, як Петро Порошенко вручає українським солдатам абрикоси, показали в ефірі російського каналу

На знімку зліва - ведуча Ольга Скабеева, праворуч - Порошенко вручає солдатам абрикоси. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку зліва - ведуча Ольга Скабеева, праворуч - Порошенко вручає солдатам абрикоси. Фото: колаж "Сьогодні"

У РФ в прямому ефірі програми на телеканалі "Росія-1" ведуча і пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва розповіла, що Петро Порошенко відвідав "головорізів" з 72-ї бригади в Авдіївці. Цього разу експрезидент України привіз солдатам відеообладнання та абрикоси.

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Відеороликом поділився у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Скабєєва в ефірі "Росія-1" показала відео.

"Ця бригада наробила багато шуму в 2014 році завдяки своїм звірствам і тортурам, носить вона ім'я Чорних запорожців. Порошенко привіз головорізам відеообладнання і, продовжує він свій дивний піар, абрикоси", – сказала ведуча в прямому ефірі.

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Так, в минулі рази він годував бійців полуницею та черешнею.

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Відзначимо, що Скабєєва неодноразово потрапляла в скандальні ситуації через хибні висловлювання про Україну.

Раніше ми писали, що російська ведуча-пропагандістка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

Нагадаємо, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.

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