"Сложнейшая задача": Венедиктова с генпрокурором Эстонии обсудила важный вопрос

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время визита в Эстонию встретилась с генеральным директором Службы внутренней безопасности Эстонии Арнольдом Синисалу.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Они обсудили возможности сотрудничества обеих стран в обеспечении национальной безопасности.

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"Защита государства от враждебных и преступных посягательств – чрезвычайно сложная многоуровневая задача. Мы должны бороться с вызовами и внешними угрозами, а также не давать спуску главному внутреннем врагу для всех стран – коррупции. Здесь наши миссии и стремления общие, поэтому в вопросах, требующих консолидации усилий, эстонские коллеги могут рассчитывать на нашу взаимную международную правовую помощь", – сказала Венедиктова.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Украина и Эстония подписали меморандум по борьбе с коррупцией, терроризмом и киберпреступностью. Венедиктова подписала соответствующий документ с эстонским генпрокурором Андресом Пармасом.

В тот же день генеральный прокурор Украины встретилась с министром предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андресом Суттом – ей показали диджитализацию уголовных дел.