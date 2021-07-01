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Венедиктовой в Эстонии показали диджитализацию уголовных дел: так будет и в Украине

1 июля 2021 15:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине только собираются внедрять электронное уголовное производство, а в Эстонии оно уже давно работает

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится сегодня с визитом в Эстонии. Там она встретилась с министром предпринимательства и информационных технологий этой страны Андресом Суттом, с которым обсудила цифровизацию прокуратуры.

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Об этом сообщает ОГП.

Она отметила, что опыт Эстонии в диджитализации поможет активизировать развитие информационных технологий внутри прокуратуры.

Кроме этого государственный прокурор Руно Кирис и советник генпрокурора Эстонии Кати Ти представили делегации украинской прокуратуры процесс диджитацизации уголовных производств в стране.

Венедиктовой показывают цифровизацию уголовных производств. Фото: ОГП

"Офис генпрокурора сейчас также работает над разработкой и внедрением электронного уголовного производства, поэтому нам интересно изучить все детали и практику коллег, чтобы e-case был эффективным и надежным инструментом", – сказала Венедиктова.

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Венедиктова в Эстонии: Фото: ОГП
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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят устроить реальную конфискацию коррупционных активов. Венедиктова на встрече с руководителями других правоохранительных органов обсудила вопрос института признания необоснованных активов и их взыскания в доход государства.

А недавно Венедиктова побывала на Донбассе, где взялась за борьбу с домашним насилием. Но особенностью стало то, что там даже открыли центр помощи домашним тиранам.

Смотрите видео, как Венедиктова собралась создать цифровую прокуратуру:

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