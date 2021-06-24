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В Украине хотят устроить реальную конфискацию коррупционных активов

24 июня 2021 9:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На сегодняшний день расследуются 1,6 тыс. дел, в которых можно обнаружить необоснованные активы и конфисковать их в пользу государства

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с руководителями других правоохранительных органов вопрос института признания необоснованных активов и их взыскания в доход государства. Другими словами – гражданская конфискация.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Участники встречи согласились, что механизм гражданской конфискации является эффективным и действенным средством возвращения незаконно приобретенных активов за пределами уголовного производства в соответствии с лучшими мировыми практиками.

"Хоть такой институт был введен в Украине еще более полутора лет назад, его реализация пока фактически отсутствует. Он должен стать не декларативным, а использоваться как действенный способ наполнения государственного бюджета. Среди очевидных преимуществ гражданской конфискации – то, что она не зависит от обвинительного приговора. Определяющим фактором является разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая должна превышать миллион гривен", – отметила Ирина Венедиктова.

Предметом гражданской конфискации могут быть только активы и доходы, полученные от них, которые были приобретены после вступления в силу соответствующего закона, то есть 28 ноября 2019 года. Выявление таких активов возможно, в частности, при осуществлении досудебного расследования уголовных правонарушений или оперативно-розыскных мероприятий всеми уполномоченными органами.

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Венедиктова с главами правоохранительных органов. Фото: ОГП
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Генпрокурор отметила, что за полтора года действия института гражданской конфискации было заявлено только два иска о признании необоснованными активов двух народных депутатов на сумму 8,2 млн грн. В то же время правоохранителями на сегодняшний день расследуются 1,6 тыс. дел, в которых можно обнаружить необоснованные активы.

"От всех правоохранительных органов и органов государственной власти я требую безотлагательного налаживания тесного действенного сотрудничества для обеспечения эффективной реализации механизма гражданской конфискации. Два иска никак не могут свидетельствовать об эффективности такой работы в стране, где общественное недовольство противодействием коррупции достигает апогея", – подчеркнула Венедиктова.

Напомним, также в Украине был принят закон о спецконфискации имущества для устранения коррупционных рисков. Специальная конфискация – это принудительное бесплатное изъятие по решению суда в собственность государства средств лиц, которые получили тюремный срок за коррупцию.

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