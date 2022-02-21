"Слуга народа" готовится исключить двух депутатов

Сегодня "слуги" решат судьбу двух нардепов, которые вляпались в скандалы / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели. Об этом в Telegram-канале написала спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.
По ее словам, народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.
Также она отметила, что сегодняшнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции.
"Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", – написала она.
В чем обвиняют Трухина
1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.
Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии был нардеп.
В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут. Также он отметил, что, очевидно, видео уже давно уничтожено.
Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель. Об этом "Сегодня" рассказал источник.
Скандал с Кузьминых
- Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.