"Слуга народа" может через сто дней поднять вопрос об отставке Ляшко

Депутаты ждут от новоиспеченного министра здравоохранения решительных действий, в противном случае они поднимут вопрос об увольнении Ляшко с поста главы Минздрава

Виктор Ляшко на заседании. Фото: upmp.news

Депутатская фракция "Слуга народа" в Верховной Раде может поднять вопрос об отставке Виктора Ляшко с должности министра здравоохранения в случае, если на протяжение первых ста дней работы он не продемонстрирует необходимых результатов.

Об этом заявил народный депутат этой фракции Александр Качура, сообщает Интерфакс.

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"Мы договорились на заседании фракции (встреча с Ляшко, которая состоялась утром 20 мая. – Ред.), что у господина Ляшко есть период, когда он должен показать результат – это сто дней. Если через сто дней не будет результата по вакцинации, никаких решительных действий в этом направлении, то нам необходимо будет рассматривать, однозначно, вопрос об отставке", – сказал Качура.

Напомним, Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев.