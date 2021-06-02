"Слуги народа" подали в Раду законопроект о медканнабисе: что он даст украинцам

Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
Основные изменения в законодательстве предусматривают:
- дерегуляцию оборота промышленной конопли;
- оборот лекарственных конопли по лицензиям с госконтролем;
- разрешение на научные исследования каннабиса;
- приобретение лекарств на основе каннабиса исключительно по рецепту врача;
- отслеживание производства путем ведения публичного электронного реестра и маркировки продукции;
- лицензированием деятельности по обороту лекарственных конопли займется Гослекслужба, которая подчиняется Минздраву;
- каннабидиол больше не будет входить в список наркотических средств, психотропных веществ.
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Глава комитета вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, соавтор законопроекта Михаил Радуцкий отметил, что речь идет исключительно о легализации медицинского каннабиса. То есть о лекарствах, а не наркотиках.
А соавтор законопроекту, нардеп Александр Санченко подчеркнул, что отпуск лекарственных средств, изготовленных на основе лекарственной конопли, будет осуществляться только по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту. То есть их невозможно будет приобрести по собственному желанию.
Еще один соавтор законопроекта Марьян Заблоцкий отметил: сейчас в Украине более полусотни медицинских средств, которые являются наркотическими, но необходимы для тяжелобольных пациентов и могут использоваться по рецепту врача. Так же многие нуждаются в лекарствах с вытяжкой каннабиса, однако пока такие медикаменты находятся под запретом. Законопроект решает эту проблему.
Напомним, в декабре-2020 в Раде уже регистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.
В Офисе президента также заявляли, что вопрос легализации медицинского каннабиса должны решать сами украинцы, а не политики. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.
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