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Одним абзацем. Чем "травка" отличается от медицинского каннабиса

16 октября, 15:08

Юрий Божко Юрий Божко

Медицинский каннабис применяют не только в виде курения, но и как таблетки или мази

Марихуана – это наркотический препарат растительного происхождения, содержащий психотроп – тетрогидроканнабинол (ТГК). Разница между медицинской марихуаной и "наркотиком" в количестве психотропа. В медицинском варианте – его максимум 1%, в "травке" (шмаль, драп, ганджа) – его до 5%. А лечебный эффект медицинского каннабиса состоит в каннабидиоле, который помогает купировать болевые синдромы целого ряда заболеваний. Помимо курения медицинский каннабис используют в виде таблеток, капель, чая, мазей, спрея или ингаляций.

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Напомним, вопрос легализации медицинского каннабиса – был четвертым из пяти в перечне вопросов Зеленского к украинцам.

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