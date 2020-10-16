Одним абзацем. Чем "травка" отличается от медицинского каннабиса

Медицинский каннабис применяют не только в виде курения, но и как таблетки или мази

Марихуана – это наркотический препарат растительного происхождения, содержащий психотроп – тетрогидроканнабинол (ТГК). Разница между медицинской марихуаной и "наркотиком" в количестве психотропа. В медицинском варианте – его максимум 1%, в "травке" (шмаль, драп, ганджа) – его до 5%. А лечебный эффект медицинского каннабиса состоит в каннабидиоле, который помогает купировать болевые синдромы целого ряда заболеваний. Помимо курения медицинский каннабис используют в виде таблеток, капель, чая, мазей, спрея или ингаляций.

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Напомним, вопрос легализации медицинского каннабиса – был четвертым из пяти в перечне вопросов Зеленского к украинцам.

Видео: Офис президента

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