Смерть белоруса Шишова в Киеве – у полиции есть две версии

Полиция рассматривает две версии смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова – самоубийство или умышленное убийство.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге.

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По его словам, сейчас правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.

"Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства", – сказал Клименко.

Клименко добавил, что полицейские будут изучать видео с камер наблюдения, общаться со знакомыми погибшего и проводить следственные эксперименты. Больше информации они получат когда появятся результаты экспертиз.

Что известно о гибели Шишова

3 августа нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

Ранее приятельница погибшего Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

В ЕС уже отреагировали на смерть белорусского оппозиционера и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

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