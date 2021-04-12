Смерть и вакцина. Почему умерли трое привитых от COVID-19 украинцев

В Украине вот уже три человека скончались после вакцинации от COVID-19. Сайт "Сегодня" попробовал разобраться в причинах этих трагических случаев.

Чиновник. Желудочное кровотечение

8 апреля стало известно о смерти Александра Крученюка – бывшего первого заместителя главы винницкой областной государственной администрации. Кроме того, Крученюк приходился братом народного депутата и бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко.

"Сегодня в Хмельнике прощаемся с моим братом Александром Крученюком. В воскресенье, 4 апреля, внезапно и преждевременно оборвалась молодая жизнь Александра. Боль и печаль сжимают сердце. Без отца остались трое несовершеннолетних детей", — написал Наливайченко на своей странице в Facebook.

Скончался Крученюк по дороге из ресторана, где он праздновал день рождения товарища, там ему и стало плохо.

"Приехала скорая помощь, но по дороге в Винницу он умер. Возможно, что Александру "помогли" уйти на тот свет, пусть бы и эту версию проверила полиция. Ведь не секрет, что победой на повторных выборах Александр многим дорогу перешел", – рассказала подруга семьи Крученюка Наталья Бойко.

Как сообщает 33 канал, за несколько дней до смерти 42-летний Крученюк сделал прививку от коронавируса. После его смерти была проведена судмедэкспертиза, в результате чего выяснилось, что мужчина умер вследствие желудочного кровотечения. На данный момент никакой информации о связи прививки и последующей смерти нет. Также нет информации о том, какой именно вакциной был привит чиновник.

Ранее Крученюк через суд добился признания недействительными выборов в Улановскую ОТГ Винницкой области. На повторных выборах, которые состоялись 24 января, политик одержал победу. Однако проработать главой громады он успел всего два месяца.

Военная. Острая сердечно-сосудистая недостаточность

23 марта как гром среди не такого уж и ясного неба появилась новость о первой смерти после прививки от COVID-19 в Украине. В пгт Черноморское Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которая получила прививку всего два дня назад. По информации сайта "Страна", это была Covishield/AstraZeneca.

"Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и имеет опыт", – говорится в сообщении командования медвойск Украины.

По состоянию на утро 23 марта, жалоб у женщины не было, но в какой-то момент она внезапно потеряла сознание и упала. Местные telegram-каналы уточнили, что женщина потеряла сознание в центре населенного пункта, возле магазина, около 18:20. Медики, которые приехали на вызов, не смогли реанимировать женщину. Позднее канал "Х_Одесса" сообщил имя погибшей – Нарожная Инна Юрьевна 1977 года рождения, проходила службу в ракетно-зенитном полку в поселке Черноморское (Чабанка) Лиманского района. Контрактник, звание старший солдат, в полку работала бухгалтером.

В Одесской ОДА отметили, что Инна страдала гипертонической болезнью. Мало того, она была не одна, кто получил прививку в тот день.

"В тот же день та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что судмедэксперт, который проводил вскрытие, не обнаружил тромбоза и подтвердил острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Провизор. Острый мозговой инсульт

Следующий смертельный случай после прививки от COVID-19 случился буквально на следующий день, 24 марта, в Черновцах. Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, "15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата у мужчины не было… Пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал".

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В Минздраве уточнили, что в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек.

"У двух из них был подтверджен COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирование осуществили и у умершего для анализа", - сообщили в министрестве.

По словам руководительницы Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Натальи Гопко, на момент вакцинации мужчина также был инфицирован COVID-19, но симптомов коронавируса не было, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

А причиной смерти стал острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Как рассказал в комментарии "Громадському" гендиректор Черновицкого патологоанатомического бюро Дмитрий Гречко, смерть провизора не связана с реакцией организма на вакцину.

"Если бы большие тромбы или микротромбы нашли бы во всех органах, тогда можно было бы говорить, что это связано именно с аллергической реакцией на вакцину", — объяснил Дмитрий Гопко.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине привито 378 266 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек.