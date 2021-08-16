Смерть мэра Кривого Рога: где и когда похоронят Константина Павлова

Погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов будет похоронен на Центральном кладбище 19 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Криворожского горсовета.

В горсовете отмечают, что от места панихиды до кладбища будут организованы автобусы для всех желающих проститься с мэром.

"Кривой Рог в скорби и уважает память мэра Константина Павлова. Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10:00 до 11:30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый. Проститься смогут все желающие. Вынос тела в 12:00. Похороны пройдут на Центральном кладбище", – говорится в сообщении.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.

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В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.