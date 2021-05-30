Смерть посла Украины в Таиланде. Почему умер Андрей Бешта

Андрей Бешта представлял Украину в Таиланде с ноября 2015 года

Причиной смерти посла Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешты стал сердечный приступ.

Об этом сообщили источники "Сегодня" в МИД Украины.

Известно, Андрею Беште было 44 года. С ноября 2015 года дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Реклама

Бешта был освобожден от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.

Напомним, недавно умер почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак. Он занимал должность Почетного консула Украины с 2001 года.

Кроме того, в Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.