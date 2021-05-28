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На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины

28 мая, 16:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина занимался дайвингом в городе Дахаб – он надолго нырнул под воду, а потом резко поднялся с глубины в 40 метров

В Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

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Об этом сообщают украинские СМИ, а также подтверждает нардеп VII созыва Юрий Сиротюк.

По словам Сиротюка, бывший депутат погиб во время дайвинга на одном из египетских курортов. Экс-нардеп не исключает, что к случившемуся могли быть причастны российские спецслужбы.

По данным издания Страна, трагедия случилась около 11 утра 28 мая возле города Дахаб на Синайском полуострове.

Виктор Гвоздь. Фото: facebook.com/victor.hvozd.3
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Виктор Гвоздь. Фото: facebook.com/victor.hvozd.3

"По информации врачей, Гвоздь долго был под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м", – пишут журналисты.

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На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины

62-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Dahab General Hospital, но спасти его не удалось – египетские врачи констатировали смерть.

В Египет Гвоздь встречал свой день рождения. На своей странице в Facebook он активно публиковал фото с отдыха.

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Гвоздь был активным участником Революции достоинства, после которой в 2014 году был назначен Уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью разведок в Украине, но скоро занял должность председателя СВР, которую возглавлял до 29 апреля 2016 года.

Кроме того, в 2008-2010 годах он возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны.

Напомним, что нынешним главой СВР является Валерий Кондратюк. Он был назначен Владимиром Зеленским в июне прошлого года.

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