Смерть притягивает туда именно россиян. Мольфарка объяснила феномен Чернобаевки

Российская Федерация постоянно размещает своих военных в Чернобаевке, потому что она считает, что там безопасное место. Однако на месте аэродрома существует некая кармическая ловушка, которая притягивает туда жертвы.

Об этом рассказала мольфарка Елена Стеценко в эфире канала Украина 24.

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Она объяснила, что аэродром в Чернобаевке был построен на месте, где проходили многие бои казаков и очень большие восстания.

"Там очень много похоронено костей. Это место считалось черным местом, где нельзя было построить дома, где люди не могли жить. Но были проведены специальные обряды перед тем, как построить там аэропорт. Священниками было освящено это место, чтобы можно было его использовать хотя бы в производственных целях", – рассказала мольфарка.

Почему войска РФ все время уходят в Чернобаевку

Стеценко объяснила, что в практиках биоэнергетов и экстрасенсов существует такая постановка как дезинформационная защита.

"Когда на местность ставится такая защита для того, чтобы не было видно, что там действительно происходит. Российская Федерация там постоянно размещает своих военных потому, что она считает, что там безопасное место. И они даже не думают, что там постоянно гибнут люди, и снова и снова посылают туда людей. Смерть притягивает туда жертвы. Поэтому руководство России не видит, что там нельзя размещать людей", – отметила мольфарка.

По ее словам, это воронка, которая собирает к себе тех людей, которые должны по своей карме погибнуть. Это кармическое место.

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Мольфарка также добавила, что таких энергетических ловушек по Украине несколько.

Что происходит в Чернобаевке

В ночь на 28 марта стало известно, что на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области украинские военные нанесли очередной удар по российским оккупантам. Это уже в двенадцатый раз, когда там уничтожают врага.

Как известно, в Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.