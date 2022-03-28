Смерть притягує туди саме росіян. Мольфарка пояснила феномен Чорнобаївки

Російська Федерація постійно розміщує своїх військових у Чорнобаївці, тому що вона вважає, що там безпечне місце. Однак на місці аеродрому існує така собі кармічна пастка, яка притягує туди жертви.

Про це розповіла мольфарка Олена Стеценко в ефірі каналу Україна 24.

Реклама

Вона пояснила, що аеродром ув Чорнобаївці був побудований на місці, де проходили багато боїв козаків і дуже великі повстання.

"Там дуже багато поховано кісток. Це місце вважалося чорним місцем, де не можна було побудувати будинки, де люди не могли жити. Але були проведені спеціальні обряди перед тим, як збудувати там аеропорт. Священниками було освячене це місце, щоб можна було його використовувати хоча б у виробничих цілях", – розповіла мольфарка.

Чому війська РФ весь час йдуть у Чорнобаївку

Стеценко пояснила, що у практиках біоенергетів та екстрасенсів існує така постановка як дезінформаційний захист.

"Коли на місцевість ставиться такий захист для того, щоб не було видно, що там дійсно діється. Російська Федерація там постійно розміщує своїх військових, тому що вона вважає, що там безпечне місце. І вони навіть не думають, що там постійно гинуть люди, і знову та знову посилають туди людей. Смерть притягує туди жертви. Тому керівництво Росії не бачить, що там не можна розміщувати людей", – зазначила мольфарка.

За її словами, це така воронка, яка збирає до себе тих людей, які повинні за своєю кармою загинути. Це кармічне місце.

Реклама

Мольфарка також додала, що таких енергетичних пасток в Україні декілька.

Що відбувається в Чорнобаївці

У ніч на 28 березня стало відомо, що на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового удару по російських окупантах. Це вже дванадцятий раз, коли там знищують ворога.

Як відомо, в Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.