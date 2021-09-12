Имущество Арбузова и дело Шеремета: самые скандальные решения умершего судьи Писанца

Виталий Писанец, в частности, не удовлетворил ходатайство адвокатов Медведчука по смене судьи / Коллаж "Сегодня"
В субботу, 11 сентября, в Киевской области был найден мертвым судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец. Причины его смерти официальными органами пока не называются.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
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Смерть судьи
Днем 12 сентября полиция Киевщины подтвердила факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района. Его тело было обнаружено накануне.
"На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства", – сказано в сообщении.
"Делом о смерти судьи будет заниматься ГБР, потому как в материалах фигурирует правоохранитель. Уголовное производство открыто по статье " Убийство", это сделано для того, чтобы было больше возможностей установить истину",- сообщили нам правоохранители.
Согласно версии портала Свободный, перед смертью Виталий Писанец отдыхал вместе со следователем Соломенского управления НП Хоменко Е. и адвокатом Онопенко П. Между судьей и следователем произошел конфликт и драка.
В комментарии "Сегодня" правоохранители не подтвердили эту версию:
"Информация, которая прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб",- сообщили нам правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.
В ГБР нам также подтвердили, что видимых следов насилия на теле судьи нет.
"Назначены экспертизы, которые ответят на все вопросы", – сказали нам в ГБР.
Карьера
53-летний Виталий Писанец начинал свою карьеру в Луганской области – был судьей Свердловского городского суда Луганской области, а после оккупации Свердловска указом президента Петра Порошенко в 2015 году был переведен в Печерский райсуд столицы.
В биографии судьи немало резонансных дел.
- Не так давно Писанец вел одно из заседаний по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Тогда защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но судья Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов.
- Также Писанец выбирал меры пресечения фигурантам дела Павла Шеремета – в основном удовлетворял ходатайства прокуратуры о содержании подозреваемых под стражей.
- В 2015 году он избирал меру пресечения на то время лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану, обвиняемому в похищении председателя Госземагенства Сергея Рудыка и директора департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александра Величко и в создание ОПГ.
- В 2015 году он признал застройщика Олега Репу (ЖК "Шевченковский квартал", ЖК "Жемчужина Троещины") пострадавшим, хотя следствие считает, что застройщик вывел средства инвесторов за границу.
- В 2016 году Писанец снял арест с активов фигуранта команды четвертого президента Украины Виктора Януковича – бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова.
- В 2017 году именно по решению Писанца Печерский райсуд Киева не разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы Аппарата президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
- В января 2019 года Писанец отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую Генпрокуратура связывает с беглым бывшим главой МВД Украины Виталием Захарченко. Речь идет о 20 земельных участках, трех жилых домах и квартире в Киеве, которые были арестованы в 2014 году в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег Виталием Захарченко.
Темные дела
В 2012 году неизвестные по так и не названным официально причинам избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность". По версии луганских СМИ, якобы нападение стало следствием невыполнения Писанцом договоренностей с представителями местного криминалитета.
Дело Чауса – для кого опасен беглый судья
В 2017 году Департаментом спецрасследований Генпрокуратуры началось досудебное расследование в уголовном производстве по фактам вынесения судьями Писанцом и его коллегой Бортницкой В.В. неправосудных решений.
В 2020 году судья Писанец был привлечен к дисциплинарной ответственности за неправомерный арест денежных средств гражданки.
Декларация Писанца
Согласно декларации Виталия Писанца за 2018 год:
- в Луганской области он имел дом площадью 129,6 м кв,
- в Довжанске – квартиру площадью 29,4 м кв,
- в Луганской области – земельные участки площадью 91 м кв и 1000 м кв,
- в Обуховском районе – квартиру площадью 71,8 м кв, дачный домик площадью 116 м кв и земельный участок площадью 317 м кв.
- на судью зарегистрированы три автомобиля: ВАЗ – 1996 года выпуска, Opel 2002 года выпуска и Toyota – 2010 года выпуска.
- Виталий Анатольевич задекларировал денежных активов на 400 тысяч грн.
Родственники
Согласно декларации родственных связей, умерший имел обширные связи в судейских органах.
Его племянница работала помощником судьи в Васильковском районном суде Киевской области; до этого занимала там должность секретаря судебного заседания. А зять с 2012 по 31 декабря 2017 года работал прокурором в органах прокуратуры Украины.