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Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
27 августа, 16:45
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Заявление судьи рассмотрят 7 сентября
Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку. Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.

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Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. В 2017 году Гусака включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. С 2017 по 2019 год он был членом Высшего совета правосудия.

Николай Гусак – пятый судья Верховного Суда из 190 работающих, который подал в отставку за последний год.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко покинул свою должность. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.

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В тот же день в Киеве назначили нового главу полиции – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полицию Полтавской области.

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