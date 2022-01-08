Два года трагедии с самолетом МАУ и новые правила трудойстройства – смотрим выпуск новостей "Сегодня" 08.01.2022

Сьогодні у випуску: Моторошна знахідка на Святвечір. У Харкові просто біля будинку виявили тіло немовляти у пакеті Різдво на передовій. Під звуки ворожих кулеметів та автоматів. Як збройні сили України зустріли свято Що відбувається у Казахстані. Хроніка останніх подій Чим зайнятися на пенсії. Якими пенсіонерами уявляють себе українці
Новогодние праздники близятся к завершению. Они выдались тревожными в политическом плане: в Казахстане случился Майдан, который впоследствии был жестко разогнан.
Сразу после православного Рождества возобновились тревожные известия с украинских границ. Россия наращивает там свой военный контингент. Реальна ли угроза полномасштабной войны?
Эти и многие другие новости – в итогом выпуске новостей "Сегодня" на канале "Украина".
Сегодня в выпуске:
- Авария маршрутки с человеческими жертвами. Кто будет отвечать за смерть в аварии, которая случилась в Киевской области?
- Два года с тех пор, как иранские ВВС сбили самолет МАУ. Как продвинулось расследование и что будет с компенсациями?
- Вакансии без дискриминаций. С сегодняшнего дня в объявлениях о трудоустройстве нельзя указывать требования, касающиеся возраста и пола претендентов. Какие штрафы ждут нарушителей?
- Где звезды отдыхают на праздники? Действительно ли они предпочитают корпоративы домашним застольям?