Два роки трагедії з літаком МАУ та нові правила працевлаштування – дивимося випуск новин "Сегодня" 08.01.2022

Сьогодні у випуску: Моторошна знахідка на Святвечір. У Харкові просто біля будинку виявили тіло немовляти у пакеті Різдво на передовій. Під звуки ворожих кулеметів та автоматів. Як збройні сили України зустріли свято Що відбувається у Казахстані. Хроніка останніх подій Чим зайнятися на пенсії. Якими пенсіонерами уявляють себе українці

Новорічні свята наближаються до завершення. Вони видалися тривожними у політичному плані: у Казахстані стався Майдан, який згодом був жорстко розігнаний.

Відразу після православного Різдва відновилися тривожні звістки з українських кордонів. Росія нарощує там свій військовий контингент. Чи реальна загроза повномасштабної війни?

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Ці та багато інших новин – у підсумку випуск новин "Сегодня" на каналі "Україна".

Сьогодні у випуску: