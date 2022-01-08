Два роки трагедії з літаком МАУ та нові правила працевлаштування – дивимося випуск новин "Сегодня" 08.01.2022

Сьогодні у випуску: Моторошна знахідка на Святвечір. У Харкові просто біля будинку виявили тіло немовляти у пакеті Різдво на передовій. Під звуки ворожих кулеметів та автоматів. Як збройні сили України зустріли свято Що відбувається у Казахстані. Хроніка останніх подій Чим зайнятися на пенсії. Якими пенсіонерами уявляють себе українці
Новорічні свята наближаються до завершення. Вони видалися тривожними у політичному плані: у Казахстані стався Майдан, який згодом був жорстко розігнаний.
Відразу після православного Різдва відновилися тривожні звістки з українських кордонів. Росія нарощує там свій військовий контингент. Чи реальна загроза повномасштабної війни?
Ці та багато інших новин – у підсумку випуск новин "Сегодня" на каналі "Україна".
Сьогодні у випуску:
- Аварія маршрутки із людськими жертвами. Хто відповідатиме за смерть людей в автотроще на Київщині?
- Два роки з того часу, як іранські ВПС збили літак МАУ. Як просунулося розслідування і що буде із компенсаціями?
- Вакансії без дискримінації. З сьогоднішнього дня в оголошеннях про працевлаштування не можна вказувати вимоги щодо віку та статі претендентів. Які штрафи чекають на порушників?
- Де зірки відпочивають на свята? Чи дійсно вони воліють корпоративи домашнім гулянням?