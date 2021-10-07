Авто смяло, как консервную банку: в Польше в ДТП погибли молодые украинцы

В Польше погибли украинцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Катовице (Польша) в результате жуткой аварии погибли два парня из Украины в возрасте 21 и 22 года. Их автомобиль слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

Об этом сообщает польское издание Super Express.

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Детали ДТП

Авария произошла на проспекте Розденского в 6:30 утра. Заместитель комиссара полиции Катовице Агнешка Жилка рассказала, что автомобиль Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли два украинца в возрасте 21 и 22 года. Полиция перекрыла дорогу и выясняет все обстоятельства.

Украинцев раздавило, как консервную банку

По словам очевидцев аварии, от удара автомобиль украинцев смяло, как консервную банку. Таким образом тела парней из транспортного средства вырезали спасатели.

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ДТП с украинцами в Польше. Фото: Super Express

Напомним, ранее трое украинцев погибли в ДТП в Польше. По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Также мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

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По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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