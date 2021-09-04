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Гибель украинца после задержания во Вроцлаве: МИД направила ноту Польше

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 11:55
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Дело находится на контроле украинских дипломатических органов
Погибший украинец Дмитрий Никифоренко. Фото: Facebook
Погибший украинец Дмитрий Никифоренко. Фото: Facebook

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

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Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дешиц в Twitter.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", – написал он.

Ранее посол сообщал, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

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Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Трагедии в Польше

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Это далеко не первая трагедия, в которую попадают украинцы в соседней стране.

  • В июле в результате несчастного случая погиб 50-летний гражданин Украины в населенном пункте Бжозовец возле города Гожув Велькопольский.
  • Также этим летом в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту. Поскольку падение произошло в воду, трое наших граждан отделались травмами.

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