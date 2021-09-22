Снайпер стрелял по машине Шефира из подготовленного места – Офис президента

Машина Шефира была не бронированной / Коллаж "Сегодня"

Снайпер, стрелявший по машине первого помощника президента Сергея Шефира, делал это из заранее подготовленного места.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет Украинская правда.

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"Предварительно вам скажу, что это была "лежка" (подготовленное место снайпера). То есть человек, который стрелял, делал это лежа. И с той стороны (противоположной к снайперу) стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны", – заявил Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал, что машина Шефира была не бронированной. В ОП расценивают нападение как целенаправленную попытку попасть по водителю и помощнику Зеленского. Также Шефир не пользовался государственной охраной.

Подоляк считает, что это попытка запугать команду. Кроме того, по его мнению, есть много групп, которые бы хотели таким образом влиять на власть.

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Ранее мы сообщали:

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

в больницу "Феофания". Зеленский возвращается в Киев из-за покушения на Шефира