Снег и сильный мороз: погода в Киеве на 24 января

Из-за мороза в столице ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 24 января, будет пасмурной и с осадками. В столице нашей страны прогнозируется мороз. В этот день порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

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В Киеве выпадут осадки в виде снега. Они ожидаются утром и вечером. Днем в столице будет облачно. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Скорость ветра – 9-10 м/с. Атмосферное давление – 756 мм рт. ст. Влажность – 92%. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.