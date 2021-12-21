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Снегопады и морозы накроют Украину: прогноз погоды на 21 декабря (карта)

Владимир Козырь
21 декабря, 06:00
В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с

Сильные морозы ударят по Украине/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 21 декабря, в Украине прогнозируют снежную погоду. Кроме того, в стране будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня на всей территории Украины прогнозируют снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -5 до -7 градусов. На востоке прогнозируют от 3 до 7 градусов мороза.

В северных регионах — от -5 до -11 градусов. На юге будет 1-4 градуса мороза.

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В Киеве прогнозируют снег, -7 до -9 градусов, а в Симферополе тоже будет снежно – от -1 до +1 градуса.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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