Снова испугались вторжения? Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы в Киев

Lufthansa приостанавливает полеты в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Однако не уточнила, связано ли это с возможным вторжением РФ.

Об этом написали на сайте перевозчика.

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В компании уточнили, что это касается всех рейсов. Пассажиры уже получили сообщения об отмене полетов.

"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", – говорится в заявлении.

Перевозчик рекомендует обращаться в их сервисный центр или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие поездки.

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В свою очередь Специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев написал в Twitter, что хочет услышать от авиакомпании причины такого решения.

"Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину". Вы также сократите рейсы в Москву?", – написал он.

Не первая отмена рейсов

В конце января в немецкой авиакомпании уже заявляли, что экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации в стране. По этой причине перенесли один из рейсов, который должен был вылететь из Мюнхена в Киев 22 января.

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Однако спустя пару дней Lufthansa все же вернула на ночную стоянку в аэропорту "Борисполь" рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.