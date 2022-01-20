Снова метели и морозы? Какими будут выходные в Украине

На выходных прогнозируют снег. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в ближайшие дни изменится – местами ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +5 градусов.

Такой прогноз погоды обнародовала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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По данным синоптика, 21-22 января на Украине будет с периодическим снегом. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье преимущественно сухо.

На ближайшие выходные следует быть готовым к гололедице. Кроме того, ожидается порывистый ветер – западный и юго-западный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. На юге повысится до +1+5 градусов.

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С новой недели, то есть с 24 января, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.

Прогноз на 21 января. Карта: Укргидрометцентр

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Прогноз на 22 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

В Киеве на следующей неделе морозы также усилятся.

Что делать при сильном морозе

Следует соблюдать таких рекомендаций:

старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.

долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица аккуратно растирайте.

находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.

выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе побыстрее.

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Верхнюю одежду желательно носить такую, чтобы не промокла в непогоду, в обувь необходимо укладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков одевать шерстяные – они поглощают влагу и оставляют ноги сухими.

не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, не пропускающей воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.

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