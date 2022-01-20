Снова метели и морозы? Какими будут выходные в Украине

На выходных прогнозируют снег. / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Украине в ближайшие дни изменится – местами ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +5 градусов.
Такой прогноз погоды обнародовала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.
По данным синоптика, 21-22 января на Украине будет с периодическим снегом. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье преимущественно сухо.
На ближайшие выходные следует быть готовым к гололедице. Кроме того, ожидается порывистый ветер – западный и юго-западный.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. На юге повысится до +1+5 градусов.
С новой недели, то есть с 24 января, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.
Прогноз на 21 января. Карта: Укргидрометцентр
Прогноз на 22 января. Карта: Укргидрометцентр
Прогноз в Киеве
В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.
В Киеве на следующей неделе морозы также усилятся.
Что делать при сильном морозе
Следует соблюдать таких рекомендаций:
- старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
- долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица аккуратно растирайте.
- находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.
- выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе побыстрее.
- одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Верхнюю одежду желательно носить такую, чтобы не промокла в непогоду, в обувь необходимо укладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков одевать шерстяные – они поглощают влагу и оставляют ноги сухими.
- не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, не пропускающей воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.