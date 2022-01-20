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Снова метели и морозы? Какими будут выходные в Украине

Инна Собора
20 января, 16:00
Синоптик предупредила об осложнении погодных условий в ближайшие дни

На выходных прогнозируют снег. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в ближайшие дни изменится – местами ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +5 градусов.

Такой прогноз погоды обнародовала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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По данным синоптика, 21-22 января на Украине будет с периодическим снегом. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье преимущественно сухо.

На ближайшие выходные следует быть готовым к гололедице. Кроме того, ожидается порывистый ветер – западный и юго-западный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. На юге повысится до +1+5 градусов.

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С новой недели, то есть с 24 января, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.

Прогноз на 21 января. Карта: Укргидрометцентр

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Прогноз на 22 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

В Киеве на следующей неделе морозы также усилятся.

Что делать при сильном морозе

Следует соблюдать таких рекомендаций:

  • старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
  • долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица аккуратно растирайте.
  • находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.
  • выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе побыстрее.
  • одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Верхнюю одежду желательно носить такую, чтобы не промокла в непогоду, в обувь необходимо укладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков одевать шерстяные – они поглощают влагу и оставляют ноги сухими.
  • не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, не пропускающей воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.

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