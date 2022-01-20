Знову хуртовини та морози? Якими будуть вихідні в Україні

На вихідні прогнозують сніг. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні в найближчі дні місцями очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від -4 до +5 градусів.
Такий прогноз погоди оприлюднила народний синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Опади
За даними синоптика, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю переважно сухо.
Ускладнення погоди
На найближчі вихідні слід бути готовим до ожеледиці. Крім того, очікується рвучкий вітер – західний та південно-західний.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. На півдні підвищиться до +1+5 градусів.
З нового тижня, тобто з 24 січня, у більшості областей України очікується посилення морозів.
Прогноз на 21 січня. Карта: Укргідрометцентр
Прогноз на 22 січня. Карта: Укргідрометцентр
Прогноз в Києві
У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.
У Києві на наступному тижні морози зміцніють.
Що робити при сильному морозі
Слід дотримуватися таких рекомендацій:
- намагайтеся уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, а якщо цього уникнути не можна – то раз в півгодини заходите найближчим закрите приміщення, щоб погрітися.
- довго перебуваючи на відкритому повітрі, намагайтеся рухатися і відновлювати кровообіг пальців рук і ніг, а відкриті ділянки обличчя обережно розтирати.
- перебуваючи довго на відкритому повітрі, час від часу пийте гарячий чай, каву або бульйон.
- виходьте на вулицю, добре поївши, адже голодна людина замерзає при морозі швидше.
- одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити таку, що не промокне в непогоду, в взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.
- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Кращий варіант – рукавички з водовідштовхувальної тканини, яка не пропускає повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих, в тому числі золотих та срібних, прикрас.