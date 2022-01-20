Знову хуртовини та морози? Якими будуть вихідні в Україні

На вихідні прогнозують сніг. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в найближчі дні місцями очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від -4 до +5 градусів.

Такий прогноз погоди оприлюднила народний синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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Опади

За даними синоптика, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю переважно сухо.

Ускладнення погоди

На найближчі вихідні слід бути готовим до ожеледиці. Крім того, очікується рвучкий вітер – західний та південно-західний.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. На півдні підвищиться до +1+5 градусів.

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З нового тижня, тобто з 24 січня, у більшості областей України очікується посилення морозів.

Прогноз на 21 січня. Карта: Укргідрометцентр

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Прогноз на 22 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз в Києві

У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.

У Києві на наступному тижні морози зміцніють.

Що робити при сильному морозі

Слід дотримуватися таких рекомендацій:

намагайтеся уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, а якщо цього уникнути не можна – то раз в півгодини заходите найближчим закрите приміщення, щоб погрітися.

довго перебуваючи на відкритому повітрі, намагайтеся рухатися і відновлювати кровообіг пальців рук і ніг, а відкриті ділянки обличчя обережно розтирати.

перебуваючи довго на відкритому повітрі, час від часу пийте гарячий чай, каву або бульйон.

виходьте на вулицю, добре поївши, адже голодна людина замерзає при морозі швидше.

одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити таку, що не промокне в непогоду, в взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.

не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Кращий варіант – рукавички з водовідштовхувальної тканини, яка не пропускає повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих, в тому числі золотих та срібних, прикрас.

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