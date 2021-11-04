Снова "проклятие". В Чернигове мошенники заставили ребенка выбросить в окно все родительские деньги

В Чернигове мошенники обманули ребенка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове мошенница выманила у ребенка деньги необычным способом. Девочка сбросила все сбережения родителей прямо в окно.

Об этом пишет издание "Чернигов.City".

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Инцидент произошел 3 ноября. Неизвестная женщина позвонила на стационарный телефон в один из домов Чернигова. В то время в квартир был 11-летний ребенок.

Мошенница представилась сотрудницей матери и сообщила, что на ее маму накладывали проклятие и нужно быстро помочь.

Девочка выбросила деньги в окно

Чтобы снять проклятие, ребенок должен был все деньги и ценности выбросить из окна. Девочка собрала деньги – 10 тыс. долларов, почти 300 евро, кольца и серьги из золота. После чего выполнила инструкцию женщины, которая ей позвонила.

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Пока правоохранители ищут мошенницу.

Мошенники работают и в других городах

В Харькове мошенница выманивает деньги у пенсионерок. В Сети распространяются видео со злоумышленницей, но до сих пор полиция не может ее поймать.

Одна из пострадавших, пожилая женщина, шла домой из магазина, когда ее застала мошенница. Обратилась к ней по имени, знала, как зовут родственников, и сказала, что раньше жила рядом. И готова бесплатно помочь развеять черную магию. Но чтобы обряд был настоящим – делать его необходимо на деньгах. Выходит, достали все деньги, сложили, побрызгала руками, сама взяла полотенце и положила. И вот в какой-то из этих моментов ушел платок. Полотенце осталось, а платок с деньгами ушел.

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