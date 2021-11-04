Знову "прокляття". У Чернігові шахраї змусили дитину викинути у вікно всі батьківські гроші

У Чернігові шахраї обдурили дитину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігові шахрайка виманила у дитини гроші незвичним способом. Дівчинка скинула заощадження батьків прямо у вікно.

Про це пише видання "Чернігів.City".

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Інцидент стався 3 листопада. Невідома жінка зателефонувала на стаціонарний телефон в одну із домівок Чернігова. В цей час у квартирі знаходилась 11-річна дитина.

Шахрайка представилась співробітницею матері і повідомила, що на її маму накладали прокляття і потрібно швидко допомогти.

Дівчинка викинула гроші у вікно

Щоб зняти прокляття, дитина мала всі гроші та цінності викинути з вікна. Дівчинка зібрала гроші — 10 тис. доларів, майже 300 євро, каблучки і сережки із золота. Після чого виконала інструкцію жінки, яка телефонувала.

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Наразі правоохоронці шукають шахрайку.

Шахраї працюють і в інших містах

У Харкові шахрайка виманює гроші у пенсіонерок. У Мережі поширюються відео зі зловмисницею і досі поліція не може її зловити.

Одна з потерпілих, літня жінка, йшла додому із магазину, коли її застала шахрайка. Звернулася до неї на ім'я, знала, як звуть родичів, і сказала, що раніше жила поряд. І готова безкоштовно допомогти розвіяти чорну магію. Але щоб обряд був дієвим – робити його треба на грошах. Виходить, дістали всі гроші, склали, побризкала руками, сама взяла рушник і поклала. І ось в якийсь із цих моментів пішла хусточка. Рушник залишився, а хустинка з грошима пішла.

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