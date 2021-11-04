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Вимагають гроші за кисень: в Україні шахраї тероризують COVID-хворих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 14:06
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Аферисти зателефонували з такою вимогою вже кільком людям. До того ж, вони навіть скинули номер картки
В Україні активізувалися шахраї та вимагають гроші за кисень. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні активізувалися шахраї та вимагають гроші за кисень. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні шахраї дзвонять хворим на коронавірус і намагаються виманити гроші за кисень. З такою вимогою зателефонували вже кільком людям.

Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, вже трьом хворим на коронавірус зателефонували з вимогою терміново повернути кисень у фонд через нібито довге користування.

До того ж, ще двом пацієнтам зателефонували та вимагали заплатити 5 тисяч гривень за кисень. За словами волонтерки, аферисти навіть скинули номер картки, куди надсилати гроші.

"Тиждень тому зателефонували від мого імені нашій дарительці та попросили 15 тисяч на терміновий збір. Звідки вони беруть телефони (база наша закрита), або відстежують, коли на таксі відправляємо або знову ж таки це добрі сусіди пацієнтів – намагаємося розібратися", – додала Ножевнікова.

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Кисень надають безкоштовно

Волонтерка нагадала, що кисень хворим на коронавірус надають безкоштовно і ніхто не може вимагати у них грошей. Вона додала, що такий пункт прописано у договорі, який підписує кожен підопічний благодійного фонду.

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