Пандемія коронавіруса породила новий вид шахрайства. Ми з'ясовували, як це працює

В Україні з'являється новий спосіб шахрайства, який організували люди з COVID-сертифікатами

В Україні з'явився новий спосіб шахрайства. / Фото: Колаж: Сьогодні

У містах, які опинилися в червоних зонах через складну ситуацію COVID-19, все більше вакцинованих людей пропонують свої послуги із закупівлі товарів.

Як з'ясував сайт "Сьогодні", зараз на сайтах безкоштовних оголошень такі послуги активно пропонують жителі Одеси і Запоріжжя. Нагадаємо, з 18 жовтня тут – "червона" зона.

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Вартість і умови

Ми подзвонили по одному з таких оголошень. Чоловік, у якого є сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, пропонує сходити на будівельний ринок.

"Схема проста – ви даєте мені список потрібних товарів і гроші на них . Я купую їх, ви мені платите 100-150 гривень за похід на ринок і всі залишаються задоволені", – розповів нам одесит Денис, який проживає за півгодини їзди від центру міста і вирішив підзаробити таким чином.

За його словами, він готовий купити лише стільки товару, скільки зможе забрати в руках. У той же час він запевняє – на його чесність можна розраховувати.

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Закупівельники викликають недовіру

У Запоріжжі, яке також в червоній зоні, теж є такі оголошення. В одному з них жителька міста запропонувала за відносно невелику плату зробити закупівлі в магазині і уточнила, що зможе зайти в будь-який ТРЦ, бо у неї є сертифікат.

"Сьогодні в колишньому режимі (як і до карантину) можна пройти і на продуктовий, і на речовий ринки. До речі, про закупівельників я теж чув, але де гарантія, що вони не зникнуть з грішми? ", – поділився з нами своєю думкою житель Запоріжжя Олександр Петриченко.

У той же час, оголошення про послуги закупівлі товарів вже дають і в Ірпені. При тому, що місто поки не в червоній зоні і відвідувати магазини і ТРЦ можна без ковід-сертифікатів.

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Загроза шахрайства

Юрист і адвокат Іван Ліберман вже на зорі цього явища попереджає, що такі нововведення можуть обернутися шахрайствами колосальних масштабів.

"99,9% впевненості в тому, що вас таким чином можуть обдурити і гроші підуть в невідомому напрямку, – пояснює юрист. – Гарантій ніяких. Така ситуація породжує тотальнеу шахрайство по всій країні. Якщо цю ідею підхоплять шахраї, наркомани... як потім довести , що він брав гроші саме для цієї мети. Крім того, дрібне шахрайство ніхто толком не буде розслідувати".

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