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СЬОГОДНІ Новини України

Вакциновані українці придумали оригінальний спосіб заробити на карантині

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 16:33
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Вони пропонують свої послуги в Мережі. Оголошення розміщують по різних містах
Українці придумали оригінальний спосіб заробітку. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці придумали оригінальний спосіб заробітку. Фото: колаж "Сьогодні"

Заповзятливі жителі України придумали новий спосіб заробітку. Так, у Мережі багато хто пропонує послуги отоваритися в магазинах і торгових центрах.

Відповідні оголошення публікують на платформі OLX.

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Оригінальний спосіб заробітку

Люди, які зробили щеплення від коронавірусц і отримали сертифікат, пропонують іншим громадянам скупитися за них в магазинах і торгових центрах, куди зараз у "червоних зонах" пускають не всіх.

  • "Скуплюсь за вас в Епіцентрі. Є COVID-сертифікат "
  • "Скуплюсь за вас у будь-якому магазині"
  • "Можу скупитися в магазині, аптеці та інше. Всі питання за телефоном"
  • "Скуплюсь за вас у магазині з сертифікатом про вакцинацію"

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Скільки коштує така послуга?

Вартість такої послуги – від 100 гривень. Не виключено, що ціна може бути і вище – в залежності від обсягу і місця закупівель.

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Статистика коронавірусу на сьогодні

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на три тисячі більше, ніж добу тому.

Загалом інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

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