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Вакцинированные украинцы придумали оригинальный способ заработать на карантине

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 16:33
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Они предлагают свои услуги в Сети. Объявления размещают по разным городам
Украинцы придумали оригинальный способ заработка. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы придумали оригинальный способ заработка. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприимчивые жители Украины придумали новый способ заработка. Так, в Сети многие предлагают услуги отовариться в магазинах и торговых центрах.

Соответствующие объявления публикуют на платформе OLX.

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Оригинальный способ заработка

Люди, сделавшие прививку от коронавируса и получившие сертификат, предлагают другим гражданам скупиться за них в магазинах и торговых центрах, куда на данный момент в красных зонах пускают не всех.

  • "Скуплюсь за вас в Эпицентре. Есть COVID-сертификат"
  • "Скуплюсь за вас в любом магазине"
  • "Могу скупиться в магазине, аптеке и прочее. Все вопросы по телефону"
  • "Скуплюсь за вас в магазине с сертификатом о вакцинации"

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Сколько стоит подобная услуга?

Стоимость такой услуги – от 100 гривен. Не исключено, что цена может быть и выше – в зависимости от объема и места закупок.

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

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