Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества. Мы выясняли, как это работает

В Украине появляется новый способ мошенничества, который организовали люди с COVID-сертификатами

В Украине появился новый способ мошенничества. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городах, которые оказались в красных зонах из-за сложной ситуации COVID-19, все больше вакцинированных людей предлагают свои услуги по закупке товаров.

Как выяснил сайт "Сегодня", сейчас на сайтах бесплатных объявлений такие услуги активно предлагают жители Одессы и Запорожья. Напомним, с 18 октября здесь – красная зона.

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Стоимость и условия

Мы позвонили по одному из таких объявлений. Мужчина, у которого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, предлагает сходить на строительный рынок.

"Схема проста – вы даете мне список нужных товаров и деньги на них. Я покупаю их, вы мне платите 100-150 гривен за поход на рынок и все остаются довольны", – рассказал нам одессит Денис, проживающий в получасе езды от центра города и решивший подзаработать таким образом.

По его словам, он готов купить лишь столько товара, сколько сможет унести в руках. В тоже время он уверяет – на его честность можно рассчитывать.

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Закупщики вызывают недоверие

В Запорожье, которое также в красной зоне, тоже есть такие объявления. В одном из них жительница города предложила за относительно небольшую плату сделать закупки в магазине и уточнила, что сможет зайти в любой ТРЦ, потому как у нее есть сертификат.

"Сегодня в прежнем режиме (как и до карантина) можно пройти и на продуктовый, и на вещевой рынки. Кстати, о закупщиках я тоже слышал, но где гарантия, что они не исчезнут с деньгами?", – поделился с нами своим мнением житель Запорожья Александр Петриченко.

В то же время, объявление об услугах закупки товаров уже дают и в Ирпене. При том, что город пока не в красной зоне и посещать магазины и ТРЦ можно без ковид-сертификатов.

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Угроза мошенничества

Юрист и адвокат Иван Либерман уже на заре этого явления предупреждает, что такие новшества могут обернуться мошенничествами колоссальных масштабов.

"99,9% уверенности в том, что вас таким образом обмануть и деньги пойдут в неизвестном направлении, – объясняет юрист. – Гарантий никаких. Такая ситуация порождает тотальное мошенничество по всей стране. Если эту идею подхватят мошенники, наркоманы….как потом доказать, что он брал деньги именно для этой цели. Кроме того, мелкое мошенничество никто толком не будет расследовать".

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