Со всего мира – в Украину: как работают гуманитарные инициативы

Украинцам во время войны помогают тысячи волонтеров

Украинцам во время войны помогают тысячи волонтеров. Каждый из них делает большой вклад в победу Украины. Но крайне важна и постоянная, хорошо отлаженная помощь от большого бизнеса. Именно такой масштабной помощью занимается Гуманитарный проект "Спасаем жизни".

Война — это неизбежный гуманитарный кризис. Война России против Украины обернулась катастрофой для тех регионов, где велись наиболее ожесточенные бои с захватчиком. По последним данным украинского отделения ЮНИСЕФ, в их результате 1/5 населения Украины, среди которых значительная доля – дети, страдает от нехватки питьевой воды. До этого ООН заявляла, что каждый пятый украинец вынужден использовать разные способы преодоления голода.

О том, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России, заявил и Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН:

"Этот план предусматривает создание гуманитарной катастрофы на всей территории Украины и уничтожение сельскохозяйственного потенциала нашей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить их к капитуляции", – сказан он.

Чтобы предотвратить катастрофу и помочь украинцам выжить был мобилизован, в частности, гуманитарный проект "Спасаем жизни". Это совместная инициатива Метинвест и ДТЭК, созданная в координации с Фондом Рината Ахметова и в партнерстве с государством. У последнего есть обширный опыт проведения гуманитарных миссий – с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Тогда Фонд снабжал мирных жителей Донецкой и Луганской областей медикаментами, пищевыми продуктами и предметами первой необходимости.

Так же для реализации и финансирования инициатив проекта был создан благотворительный фонд в Польше FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER. Фонд принимает финансовую и гуманитарную помощь от партнеров и благотворительных организаций со всего мира.

"Проект создан, чтобы помочь жителям Украины, которые оказались сегодня в тех населенных пунктах, где идут военные действия, откуда нельзя выехать, и где ситуация критическая со средствами первой необходимости. Эта цель, которую нам поставил акционер Ринат Ахметов. В рамках проекта мы покупаем, формируем и доставляем ту помощь, которая сегодня необходима, особенно незащищенным категориям — матерям-одиночкам, многодетным семьям, инвалидам и опекунам, то есть людям, которые по разным причинам не смогли выехать из горячих точек", – поясняет руководитель гуманитарного проекта "Спасаем жизни" Александр Вишняков.

Первой задачей была организация непрерывного потока гуманитарной помощи от международных партнеров, в Украину. В специально созданных для этого двух польских хабах (на базе Метинвест Польша) собираются все грузы от доноров. Это продукты длительного хранения и товары первой необходимости.

"Гуманитарный проект "Спасаем жизни" уже помог выжить тысячам людей. Я рад, что на этом пути у нас небезразличные и искренние друзья: клиенты, партнеры, благотворительные организации, а также наши сотрудники, и призываю присоединиться к нам всех, кто верит в силу милосердия, взаимопомощи и поддержки ближнего. Спасибо каждому партнеру, меценату и волонтеру". – заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Гуманитарные грузы, собранные в Польше отправляются в Украину, где поступают в распределительные центры в Запорожье (который работает при МК "Запорожсталь"), Днепре (на базе СМЦ), Каменском (на базе МК "Каметсталь") и Кривом Роге (на базе Центрального горно-обогатительного комбината). Там волонтеры и сотрудники предприятий собирают продукцию в гуманитарные наборы и отправляются в города, жителям которых необходима помощь.

Основные города-партнеры для распределения помощи в Украине: Авдеевка, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск. Это города присутствия предприятия Метинвест и ДТЭК. Помощь получили уже более 40 тысяч жителей и переселенцев.

Гуманитарный проект "Спасаем жизни", опираясь на нормы ВОЗ, составил список продуктов питания, который является оптимально сбалансированным по количеству жиров, белков и углеводов, и дает человеку необходимые 3600 калорий в день. К тому же, у такого набора длительный срок хранения, он удобен в транспортировке, а весит он около 6 кг.

В каждый набор входят такие позиции:

Продукты длительного хранения. Консервы (мясные, рыбные, паштеты и т.п.), крупы, крекеры/печенье, макароны, каши и супы быстрого приготовления, сгущенное молоко/ореховые пасты, шоколад, сахар, соль, чай, кофе, вода в бутылках и т.д. Детское питание и гигиенические товары. Смесь для кормления из бутылочки для новорожденных и младенцев (со сроком годности не менее 2 месяцев), детское питание в виде пюре, подгузники, средства ухода. Товары гигиены и первой необходимости. Спички, свечи, дезинфекционные средства, салфетки для очистки, одноразовые наборы столовых приборов (тарелки, ложки, кружки/стаканы), зубные щетки, зубные пасты, туалетная бумага.

Эти товары гуманитарный проект покупает сам — в Европе и Украине, для этих целей компании – основатели проекта уже инвестировали 5,6 миллионов евро, а также аккумулировали помощь и денежные средства от международных партнеров. Кроме того, силами проекта закупаются для формирования стратегического запаса в городах.

"На сейчас закуплено и доставлено уже более 2,6 тысячи тонн продукции, в планах закупить еще тысячу тонн. Для сравнения 2,6 тыс тонн — это железнодорожный состав более чем в 118 вагонов. Проблема с логистикой, безусловно, есть — ведь сейчас Украина лишилась морских портов, и осталась только железная дорога. Но мы справляемся — сейчас в пути находится 140 тысяч наборов, которые совсем скоро будут распределены среди жителей Украины", – рассказал Вишняков.

