З усього світу – в Україну: як працюють гуманітарні ініціативи

Українцям під час війни допомагають тисячі волонтерів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Українцям під час війни допомагають тисячі волонтерів. Кожен із них робить великий внесок у перемогу України. Але дуже важлива і постійна, добре налагоджена допомога від великого бізнесу. Саме такою масштабною допомогою займається Гуманітарний проект "Рятуємо життя".

Війна — це неминуча гуманітарна криза. Війна Росії проти України стала катастрофою для тих регіонів, де велися найзапекліші бої із загарбником. За останніми данними українського відділення ЮНІСЕФ, в результаті 1/5 населення України, серед яких значна частка – діти, страждає від нестачі питної води. До цього ООН заявляла, що кожен п'ятий українець змушений використати різні способи подолання голоду.

Реклама

Про те, що гуманітарна катастрофа в Україні – це частина плану Росії, заявив та Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН:

"Цей план передбачає створення гуманітарної катастрофи на всій території України та знищення сільськогосподарського потенціалу нашої країни, щоб залякати українське політичне керівництво та народ та схилити їх до капітуляції", – сказав він.

Аби запобігти катастрофі та допомогти українцям вижити було мобілізовано, зокрема, гуманітарний проект "Рятуємо життя". Це спільна ініціатива Метінвест та ДТЕК, створена у координації з Фондом Ріната Ахметова та у партнерстві з державою. Остання має великий досвід проведення гуманітарних місій – з початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році. Тоді Фонд постачав мирних жителів Донецької та Луганської областей медикаментами, харчовими продуктами та предметами першої необхідності

Реклама

Також для реалізації та фінансування ініціатив проекту було створено благодійний фонд у Польщі FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER. Фонд приймає фінансову та гуманітарну допомогу від партнерів та благодійних організацій з усього світу.

"Проект створено, щоб допомогти мешканцям України, які опинилися сьогодні у тих населених пунктах, де йдуть військові дії, звідки не можна виїхати, і де ситуація критична із засобами першої потреби. Це мета, яку нам поставив акціонер Рінат Ахметов. У рамках проекту ми купуємо, формуємо та доставляємо ту допомогу, яка сьогодні необхідна, особливо незахищеним категоріям — одиноким матерям, багатодітним сім'ям, інвалідам та опікунам, тобто людям, які з різних причин не змогли виїхати з гарячих точок", – пояснює керівник гуманітарного проекту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Реклама

Першим завданням була організація безперервного потоку гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів в Україну. У спеціально створених для цього двох польських хабах (на базі Метінвест Польща) збираються усі вантажі від донорів. Це продукти тривалого зберігання та товари першої необхідності.

"Гуманітарний проект "Рятуємо життя" вже допоміг вижити тисячам людей. Я радий, що на цьому шляху ми маємо небайдужі та щирі друзі: клієнти, партнери, благодійні організації, а також наші співробітники, і закликаю приєднатися до нас усіх, хто вірить у силу милосердя, взаємодопомоги та підтримки ближнього. Дякуємо кожному партнеру, меценату та волонтеру". – заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Гуманітарні вантажі, зібрані в Польщі, відправляються в Україну, де надходять до розподільних центрів у Запоріжжі (який працює при МК "Запоріжсталь"), Дніпрі (на базі СМЦ), Кам'янському (на базі МК "Каметсталь") та Кривому Розі (на базі Центрального). гірничо-збагачувального комбінату). Там волонтери та співробітники підприємств збирають продукцію до гуманітарних наборів та вирушають до міст, жителям яких необхідна допомога.

Основні міста-партнери для розподілу допомоги в Україні: Авдіївка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ. Це міста присутності підприємства Метінвест та ДПЕК. Допомогу отримали вже понад 40 тисяч мешканців та переселенців.

Гуманітарний проект "Рятуємо життя", спираючись на норми ВООЗ, склав список продуктів харчування, який є оптимально збалансованим за кількістю жирів, білків та вуглеводів, та дає людині необхідні 3600 калорій на день. До того ж, у такого набору тривалий термін зберігання, він зручний у транспортуванні, а важить близько 6 кг.

У кожен набір входять такі позиції:

Продукти тривалого зберігання. Консерви (м'ясні, рибні, паштети тощо), крупи, крекери/печиво, макарони, каші та супи швидкого приготування, згущене молоко/горіхові пасти, шоколад, цукор, сіль, чай, кава, вода у пляшках тощо. Дитяче харчування та гігієнічні товари. Суміш для годування з пляшечки для новонароджених та немовлят (з терміном придатності не менше 2 місяців), дитяче харчування у вигляді пюре, підгузки, засоби догляду. Товари гігієни та першої необхідності. Сірники, свічки, дезінфекційні засоби, серветки для очищення, одноразові набори столових приладів (тарілки, ложки, кухлі/склянки), зубні щітки, зубні пасти, туалетний папір.

Ці товари гуманітарний проект купує сам — у Європі та Україні, для цих цілей компанії – засновники проекту вже інвестували 5,6 мільйона євро, а також акумулювали допомогу та кошти від міжнародних партнерів. Окрім того, силами проекту закуповуються для формування стратегічного запасу у містах.

"Наразі закуплено та доставлено вже понад 2,6 тисячі тонн продукції, у планах закупити ще тисячу тонн. Для порівняння 2,6 тис. тонн — це залізничний склад більш ніж у 118 вагонів. Проблема з логістикою, безумовно, є — адже зараз Україна втратила морські порти, і залишилася лише залізниця. Але ми впораємося — зараз у дорозі перебуває 140 тисяч наборів, які скоро будуть розподілені серед жителів України", – розповів Вишняков.

"Сьогодні" раніше писали, яку гуманітарну допомогу передали жителям Маріуполя та розповідали, скільки грошей на ЗСУ та гуманітарні програми передав Рінат Ахметов від початку війни.