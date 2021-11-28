Собака в окопах и ежик среди огня. Шесть трогательных историй спасения животных

Как украинцы спасали животных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 30 ноября празднуют День домашних животных. Наша страна может похвастаться многими добрыми историями спасения домашних любимчиков.

Сайт "Сегодня" выбрал шесть самых трогательных таких случаев в Украине.

Реклама

Кошка на растяжке боевиков

Как рассказывает Оксана Макаренко, кошку Чучу нашли наши бойцы в шкафу во время зачистки дома в серой зоне. Животное громко мяукало из-закрытого шкафа, который оказался заминированным. Саперам не удалось ничего сделать с дверцей, поэтому они просто вырезали боковую часть.

Кошка, которую спасли саперы. Фото Оксаны Макаренко

"Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом, что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой", – написала она.

Сейчас у Чучи есть новый хозяин, она живет в Киеве.

"После окопов и военной базы, Чуча уже в Киеве и у нее все будет хорошо, она даже иногда начинает мурчать, если ее долго держать на руках и ей подарили попону, чтобы она не мерзла", – добавила Макаренко.

Десятки котов потеряли дом в один момент

Как пишет ВВС, в Днепре волонтеры провели целую спецоперацию по спасению 36 кошек, живших на территории тюрьмы. За ними следили работники учреждения и заключенные. Некоторые после окончания срока забирали животных с собой. При этом со временем котов та территории тюрьмы становилось только больше.

Реклама

На территории тюрьмы были и взрослые коты, и котенки. Фото ВВС

В 2020 году исправительный центр закрыли и там осталось 36 кошек.

"Коты ходили по территории и реально ничего не понимали. Они в отчаянии искали людей. Это как, например, домашнего кота любили, кормили... Вдруг раз – и выбросили под открытым небом. И все это закончилось", – вспоминает начальник отдела надзора безопасности Роман Кириллов.

Тогда работники и обратились к волонтерам – они начали ловить котов и отвозить к ветеринарам. Они были настолько голодные, что буквально тряслись над кормом.

Животные были напуганы и не шли на контакт с людьми – поцарапали всех ветеринаров и устроили бардак в клинике. Однако спустя время все-таки стали ручными. После этого животным начали искать новых хозяев.

Реклама

Ежик, спасенный от огня

В Киеве в прошлом году спасатели во время ликвидации огня на ул. Дамбовой спасли маленького ежика от пламени. Неизвестные подожгли траву и этим создали угрозу для жизни многих животных.

Ежика спасли от огня. Фото ГСЧС

"Вы только посмотрите в глаза этого маленького, испуганного ежика, которого сегодня спасли наши пожарные. Он изо всех сил убегал, пытаясь выбраться от сокрушительного жара пожара. Сегодня ему повезло и спасатели, работавшие на ликвидации пожара травяного настила на ул. Дамбовой, нашли его", – говорится в сообщении.

Ребенок ушел из дома ради спасения собаки

В Ровно прохожие увидели посреди города мальчика с собакой без присмотра взрослых и вызвали полицию. Оказалось, что мама не пустила домой ребенка с собакой. Она запретила беспризорной собачке жить с ними.

Мальчик отказался бросать собаку. Фото патрульной полиции

Тогда мальчик решил уйти из дома со своим четырехлапым другом. На следующий день его не дождались и в школе.

"Без собаки – я никуда не уйду", – повторял мальчик патрульным.

Однако полицейские нашли мать и все-таки уговорили школьника вернуться домой. Он смастерил с патрульными временное жилье во дворе, а дедушка пообещал сделать собаке деревянную будку.

Собаке установили будку. Фото патрульной полиции

Десятки лошадей спасли от мясников

В селе Новогригоровка Николаевского района работает приют для лошадей, пишет "Суспильне". Там ухаживают за животными, которых спасли от жестокой эксплуатации или выкупили у мясников. В марте 2021 года в приюте "Уголь" было 30 лошадей. С 2017 года волонтерам удалось спасти около 60 животных.

Волонтеры ухаживают за животными. Фото "Суспильного"

Из приюта лошадь можно бесплатно взять домой, если у человека есть необходимые условия содержания и он не навредит животному. Новый хозяин должен следить за здоровьем лошади и присылать фотоотчет – доказательство, что животное чувствует себя хорошо.

Концепция приюта – находить людей, для которых лошадь была бы членом семьи.

Наши защитники спасли собаку в окопах, рискуя жизнями

Два года назад в Авдеевке произошел удивительный случай – украинские защитники посреди ночи в окопах спасли раненную осколками собаку. Об этом рассказала Алина Косовская.

Посреди ночи ей позвонил командир опорного пункта из леса и спросил, где в городе принимает ветеринар. На часах было 3:00. Сквозь сон она объяснила, что сейчас никто не принимает и закончила разговор. Однако через минуту подскочила с кровати, осознав, что произошло.

Собаку спасли украинские защитники. Фото Алины Косовской

"Нахожу в телеграмме парня из этого опорника. "Все целые кроме собаки?" – "Нет". Ночью передвигаться по территории нам нельзя. Как и нельзя уточнять информацию по потерям", – написала Косовкая.

Вскоре женщина нашла номер ветеринара и отправила на крайний набранный номер. Как оказалось, что в ту ночь оккупанты бросили гранату в окоп, где были наши военные и собака.

"Обычное ранение обломками и эвакуация пешком в темноте на ощупь. Но очень необычная и трогательная ситуация, когда, отдав раненого собратья медикам, бойцы вернулись на опорник и принялись спасать собаку. Да, ночью. Да, в нескольких сотнях метров от врага, который легко мог забросать это действо еще несколькими гранатами", – добавила она.

Четверолапая уже поправилась и защищает нашу страну вместе с украинскими бойцами.