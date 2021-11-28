Собака в окопах і їжачок серед вогню. Шість зворушливих історій порятунку тварин

Як українці рятували тварин / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 30 листопада святкують День свійських тварин. Наша країна може похвалитися багатьма добрими історіями порятунку домашніх улюбленців.

Сайт "Сьогодні" вибрав шість найзворушливіших випадків в Україні.

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Кішка на розтяжці бойовиків

Як розповідає Оксана Макаренко, кішку Чучу знайшли наші бійці у шафі під час "зачистки" будинку в сірій зоні. Тварина голосно нявкала з закритої шафи, яка виявилася замінованою. Саперам не вдалося нічого зробити з дверцятами, тому вони просто вирізали бічну частину.

Кішка, яку врятували сапери. Фото Оксани Макаренко

"Усередині й висіла Чуча, саме висіла, з неї зробили живу розтяжку з розрахунком, що хтось жалісливий кинеться відкривати шафу, щоб випустити кота, який м'явкає. Вона була худа і знесилена. Сапери змогли знешкодити міну, розплутали Чучу в забрали із собою", – написала вона.

Тепер у Чучі є новий господар, вона живе у Києві.

"Після окопів та військової бази Чуча вже в Києві, і в неї все буде добре, вона навіть іноді починає мурчати, якщо її довго тримати на руках. І їй подарували попонку, щоби вона не мерзла", – додала Макаренко.

Десятки котів втратили дім в один момент

Як пише ВВС, у Дніпрі волонтери провели цілу спецоперацію з порятунку 36 кішок, що жили на території в'язниці. За ними доглядали працівники установи та ув'язнені. Дехто після закінчення строку забирав тварин із собою. Однак згодом котів та території в'язниці ставало лише більше.

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На території в'язниці були і дорослі коти, і кошенята. Фото ВВС

2020 року виправний центр закрили, і там залишилося 36 кішок.

"Коти ходили територією і реально нічого не розуміли. Вони у відчаї шукали людей. Це як, наприклад, домашнього кота любили, годували... І раптом все – викинули просто неба. І все закінчилося", – згадує начальник відділу нагляду безпеки Роман Кирилов.

Тоді працівники й звернулися до волонтерів – ті розпочали відловлювати котів, потім відвозили до ветеринарів.

Налякані кішки не йшли на контакт із людьми – дряпалися. Були такі голодні, що буквально тремтіли над кормом. Через деякий час тварини заспокоїлися, знову стали ручними. Після цього їм почали шукати нових господарів.

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Їжачок, врятований від вогню

У Києві минулого року рятувальники під час ліквідації осередку займання на вул. Дамбовій врятували маленького їжачка. Невідомі підпалили траву і таким чином створили загрозу життю багатьох тварин.

Їжачка врятували від вогню. Фото ДСНС

"Ви тільки подивіться у вічі цього маленького переляканого їжачка, якого сьогодні врятували наші пожежники. Він щосили тікав, намагаючись вибратися від нищівного вогняного жару. Сьогодні йому пощастило, і рятувальники, які працювали на ліквідації пожежі трав'яного настилу на вул. Дамбовій, знайшли його", – йшлося у повідомленні.

Дитина пішла з дому заради порятунку собаки

У Рівному перехожі побачили на вулиці хлопчика із собакою без нагляду дорослих і викликали поліцію. Виявилося, що мама не пустила додому дитину із собакою. Вона заборонила безпритульному песику жити з ними.

Хлопчик відмовився покидати собаку. Фото патрульної поліції

Тоді хлопчик вирішив піти з дому зі своїм чотирилапим другом. Наступного дня його не дочекалися й у школі.

"Без собаки я нікуди не піду", – повторював хлопчик патрульним.

Однак поліцейські знайшли матір і таки вмовили школяра повернутися додому. Він змайстрував із патрульними тимчасове житло псові у дворі, а дідусь пообіцяв зробити дерев'яну будку.

Собаці поставили будку. Фото патрульної поліції

Десятки коней урятували від м'ясників

У селі Новогригорівка Миколаївського району працює притулок для коней, пише "Суспільне". Там доглядають за тваринами, яких врятували від жорстокої експлуатації або викупили у м'ясників. У березні 2021 року в притулку "Вуглик" було 30 коней. З 2017 року волонтерам вдалося врятувати близько 60 тварин.

Волонтери доглядають тварин. Фото "Суспільного"

З притулку коня можна безплатно взяти додому, якщо в людини є необхідні умови утримання і вона не нашкодить тварині. Новий господар повинен стежити за здоров'ям коня та надсилати фотозвіт – доказ, що тварина почувається добре.

Концепція притулку – знаходити людей, які б ставилися до коня як до члена сім'ї.

Наші захисники врятували собаку в окопах, ризикуючи життям

Два роки тому в Авдіївці стався дивовижний випадок. Українські захисники вночі в окопах врятували пораненого осколками собаку. Про це розповіла Аліна Косовська.

Серед ночі їй зателефонував командир опорного пункту з лісу і спитав, де в місті приймає ветеринар. На годиннику було три години ночі. Крізь сон дівчина пояснила, що зараз ніхто не приймає і закінчила розмову. Проте за хвилину схопилася з ліжка, усвідомивши, що сталося.

Собаку врятували українські захисники. Фото Аліни Косовської

"Знаходжу в телеграмі хлопця із цього опорника. "Всі цілі, окрім собаки? – Ні". Вночі пересуватися територією нам не можна. Як і не можна уточнювати інформацію щодо втрат", – написала Косовська.

Незабаром вона знайшла номер ветеринара й відправила на останній набраний номер. Як виявилося, тієї ночі окупанти кинули гранату в окоп, де були наші військові та собака.

"Звичайне поранення уламками та евакуація пішки в темряві на дотик. Але дуже незвичайна та зворушлива ситуація, коли, віддавши пораненого побратима медикам, бійці повернулися на опорник і почали рятувати собаку. Так, уночі. Так, за кількасот метрів від ворога, який легко міг закидати це дійство ще кількома гранатами", – додала Аліна.

Собака вже видужав та захищає нашу країну разом з українськими бійцями.