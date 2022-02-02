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Собирают деньги и не верят в вину: в Facebook создали новую группу поддержки Рябчука

Эксклюзив
Игорь Серов, Владимир Козырь
2 февраля, 22:41
Для парня уже собрали более 50 тысяч гривен

На группу в Facebook подписались более 1400 человек/Коллаж: "Сегодня"

В социальные сети Faceook снова появилась группа поддержки Артемия Рябчука, который 27 января в Днепре устроил кровавую бойню. Тогда погибли 4 его сослуживца, а также гражданская женщина.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Группа поддержки Рябчука

В новую группу поддержки Артемия Рябчука в Facebook присоединиться просто так нельзя, поскольку у нее закрыт доступ. Сейчас к ней присоединились более 1400 человек.

Одно из фото в сообществе свидетельствует о том, что якобы неравнодушные к нему люди собрали 52 тысячи гривен, которые будут потрачены на вещи, книги и юридическую помощь для него. Как ранее сообщала администратор одной из таких групп, цель сообщества — контролировать соблюдение прав Рябчука.

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Люди сомневаются

В группе поддержки Рябчука пишут, что это не он устроил стрельбу. Кроме того, прикрепляют фото другого парня и обвиняют его в кровавой бойне.

Что известно о трагедии

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военнослужащие начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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