Збирають гроші та не вірять у вину: у Facebook створили нову групу підтримки Рябчука

На групу в Facebook підписалися понад 1400 людей/Колаж: "Сьогодні"

У соціальні мережі Faceook знову з'явилася група підтримки Артемія Рябчука, який 27 січня у Дніпрі влаштував криваву бійню. Тоді загинули 4 його товариші по службі, а також цивільна жінка.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Група підтримки Рябчука

У нову групу підтримки Артемія Рябчука у Facebook приєднатись просто так не можна, оскільки у неї закритий доступ. Нині до неї приєдналися понад 1400 людей.

Одне з фото в спільноті свідчить про те, що, нібито, небайдужі до нього люди зібрали 52 тисячі гривень, які будуть витрачені на речі, книги та юридичну допомогу для нього. Як раніше нам повідомляла адміністратор однієї з таких груп, мета спільноти — контролювати дотримання прав Рябчука.

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Люди мають сумніви

У групі підтримки Рябчука пишуть, що це не він влаштував стрілянину. Крім того, прикріпляють фото іншого хлопця й звинувачують його в кривавій бійні.