Солнечно и до +20! В Украине улучшится погода 5 ноября – прогноз

Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине в пятницу, 5 ноября, в большинстве областей будет сухая, теплая и солнечная погода. Осадки ожидаются только в западных регионах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра дождь будет во всех западных регионов, кроме Волынской и Черновицкой областей. На остальной территории без осадков.
Кроме того, на улице потеплеет. Теплее всего буде на юге страны – 15-20 градусов тепла, а в центре, на востоке и севере – 14-17 градусов. Более прохладная погода ожидается на западе – 12-15 градусов.
Когда в Украине пойдет первый снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
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