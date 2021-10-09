Солнечно и немного прохладно: прогноз погоды на 9 октября (карта)

Теплее всего будет в Ужгороде. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 9 октября, будет солнечной и немного прохладной. В то же время столбики термометров ночью в большинстве областей опустятся до отметки 0...+ 2 градуса, а кое-где будет даже -3 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

Так, на западе будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов.

будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов. В центральных областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.

областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов. На севере страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов.

страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов. В восточных областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов.

областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов. На юге Украины столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов днем, а ночью от +4 до +7.

Ясная погода продержится в Киеве совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.

Реклама

Читайте также