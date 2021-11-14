Солнечно, но по-осеннему прохладно: погода в Украине на 14 ноября (карта)

Серьезных осадков не прогнозируют. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 14 ноября, в Украине будет солнечно, без осадков и по-осеннему прохладно.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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На Западной Украине небо весь день будет в плену облаков. Небольшое прояснение возможно только во второй половине дня. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +4...+6 градусов. Однако погода также будет облачной. Серьезных осадков не прогнозируют.

На Севере облачная погода будет держаться до самого вечера. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Осадков ожидать не стоит. Гораздо теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму. Весь Юг будет окутан туманами, водителям следует быть осторожными на дорогах.

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