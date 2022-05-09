Состоялся парад катастрофы России – Арсений Яценюк о Дне победы в Москве

Пустая речь Путина засвидетельствовала, что у него нет никаких побед, заявил Арсений Яценюк / Фото: сайт Кремля, Коллаж: Сегодня

Парадом крушения России назвал премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк празднование Дня победы на Красной площади в Москве.

"Пустая речь Путина официально засвидетельствовала, что у него нет никаких побед", – написал в Facebook глава Киевского форума безопасности.