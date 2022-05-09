Відбувся парад катастрофи Росії – Арсеній Яценюк про День перемоги у Москві

Порожня промова Путіна засвідчила, що він не має жодних перемог, заявив Арсеній Яценюк / Фото: сайт Кремля, Колаж: Сьогодні

Парадом катастрофи Росії назвав прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк святкування Дня перемоги на Красной площі у Москві.

"Порожня промова Путіна офіційно засвідчила, що у нього немає жодних перемог", – написав у Facebook голова Київського безпекового форуму.