Відбувся парад катастрофи Росії – Арсеній Яценюк про День перемоги у Москві

Порожня промова Путіна засвідчила, що він не має жодних перемог, заявив Арсеній Яценюк / Фото: сайт Кремля, Колаж: Сьогодні
Парадом катастрофи Росії назвав прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк святкування Дня перемоги на Красной площі у Москві.
"Порожня промова Путіна офіційно засвідчила, що у нього немає жодних перемог", – написав у Facebook голова Київського безпекового форуму.
"Немає нічого, що могло б прозвучати переконливо на фоні ганебної втечі загарбників під ударами українських захисників з-під Києва, Чернігова, Сум, стійкості Маріуполя, потопленої "Москви", майже 26 тисяч загиблих окупантів.
Сьогодні у москві відбувся парад катастрофи росії", – написав Арсеній Яценюк.