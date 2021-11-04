Похищение, сбор и блокировка данных. СБУ разоблачили хакеров из российского Armagedon

Начальник департамента кибербезопасности СБУ сообщил о разоблачении крупнейшего хакерского подразделения, подконтрольного ФСБ РФ. Как сообщает корреспондент "Сегодня", хакеры 5 тыс. раз атаковали госучреждения Украины вирусами, желая получить информацию.

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в Сети", – сообщили на брифинге СБУ.

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Сейчас пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Некоторые из них в свое время работали в крымском управлении СБУ.

С 2014 года подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак

И пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

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контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);

проведение акций информационно-психологического воздействия;

блокировка информационных систем.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114 (шпионаж);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

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